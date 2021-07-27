Для генерала Росгвардии запросили восемь лет тюрьмы по делу салона красоты жены

Военная прокуратура попросила Реутовский гарнизонный военный суд запросила восемь лет тюрьмы для бывшего заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Елену Капчинскую.

Она заявила, что прокуратура попросила признать Милейко виновным и назначить ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве, связанном с салоном красоты его жены.

По словам адвоката, приговор будет оглашен 30 июля. Заседание суда начнется в 11:00 по московскому времени.

В июне Реутовский гарнизонный военный суд отказался закрыть уголовное дело в отношении Милейко, обвиняемого в хищении путем мошенничества нежилого помещения, в котором его жена открыла салон красоты «Для вас». Адвокаты подсудимого заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности, однако суд не нашел основания для его удовлетворения на данном этапе. Сам Милейко заявил, что не считает себя виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Милейко взяли под стражу 18 декабря 2020 года. Генерал также обвиняется в афере на сумму полмиллиарда рублей. По данным следствия, в период с 2017 по 2019 год военным поставлялась форма низкого качества, а платили за нее как за премиальную. В материалах уголовного дела есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.