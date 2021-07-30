Генерала Росгвардии признали виновным в афере ради салона красоты жены

Реутовский гарнизонный военный суд признал генерала Росгвардии Сергея Милейко виновным в афере ради салона красоты жены. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшиий заместитель директора Росгвардии признан виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). На оглашении приговора судья Артем Филимонов отметил, что генерал организовал хищение чужого имущества.

Военная прокуратура запрашивала восемь лет тюрьмы для Милейко, оштрафовать его на 800 тысяч рублей и лишить звания генерал-лейтенанта и наград.

По версии следствия, в 2012 году в подмосковной Балашихе супруга генерала по заниженной стоимости незаконно приобрела в доме для военных нежилое помещение, где открыла салон красоты. Помещение сначала оформили на пожилую родственницу генерала, а затем перепродали за 980 тысяч рублей его жене. При этом следствие оценило стоимость помещения в 21 миллион рублей.

По сообщению официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, летом 2019 года Милейко освободили от должности после проведения служебной проверки. Материалы, заинтересовавшие следственные органы, первоначально собрали сотрудники службы собственной безопасности Росгвардии.

Сергей Милейко был задержан 21 октября 2020 года, но отпущен под обязательство о явке.

18 декабря 2020 года его взяли под стражу.