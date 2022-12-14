На экс-генерала Росгвардии возбудили уголовное дело о мошенничестве

На экс-генерала Росгвардии Милейко возбудили дело о мошенничестве при закупках

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко — на этот раз его обвиняют в мошенничестве при закупках вещевого имущества. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Как отметил Хинштейн, уголовное дело возбуждено из-за передачи контрактов на поставку «вещевки» фирме «СпецШвейСнаб», цены которой были завышены и не соответствовали качеству. За два с половиной года бывший замдиректора и другие руководители Росгвардии заключили контракты на сумму более 3,6 миллиарда рублей. По оценке следствия, 338 миллионов были украдены.

Факт вскрылся в 2019 году при проверке Главным управлением собственной безопасности Росгвардии. Замдиректора Милейко был уволен, а в октябре против него возбудили уголовное дело за взятку в десять миллионов рублей от директора «СпецШвейСнаб».

30 июля 2021 Милейко дали шесть лет колонии по другому делу о мошенничестве. Используя служебное положение, он похитил помещение военных ради салона красоты для жены. 14 марта 2022 года суд смягчил наказание на два месяца.