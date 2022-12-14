Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:08, 14 декабря 2022Силовые структуры

На экс-генерала Росгвардии возбудили уголовное дело о мошенничестве

На экс-генерала Росгвардии Милейко возбудили дело о мошенничестве при закупках

Фото: Shutterstock

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко — на этот раз его обвиняют в мошенничестве при закупках вещевого имущества. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Как отметил Хинштейн, уголовное дело возбуждено из-за передачи контрактов на поставку «вещевки» фирме «СпецШвейСнаб», цены которой были завышены и не соответствовали качеству. За два с половиной года бывший замдиректора и другие руководители Росгвардии заключили контракты на сумму более 3,6 миллиарда рублей. По оценке следствия, 338 миллионов были украдены.

Факт вскрылся в 2019 году при проверке Главным управлением собственной безопасности Росгвардии. Замдиректора Милейко был уволен, а в октябре против него возбудили уголовное дело за взятку в десять миллионов рублей от директора «СпецШвейСнаб».

30 июля 2021 Милейко дали шесть лет колонии по другому делу о мошенничестве. Используя служебное положение, он похитил помещение военных ради салона красоты для жены. 14 марта 2022 года суд смягчил наказание на два месяца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали число признанных пропавшими без вести погибших бойцов ВСУ
Пилот рассказал об опасности полетов в снегопад
В российском регионе обнаружили больше десятка мертвых лошадей
СБУ устроила обыски в православном храме во Львове
СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ в девяти областях Украины
Хорватский футболист раскритиковал судейство в полуфинале ЧМ с Аргентиной
Российский школьник получил четыре года колонии за убийство сверстника
12-летний школьник-бодибилдер рассказал о своих тренировках
В России завершилась массовая вакцинация от гриппа
Иранская валюта рекордно упала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.