Бывшему генералу Росгвардии Милейко снизили шестилетний срок на два месяца

Суд смягчил наказание бывшему генералу Росгвардии Милейко, осужденному на 6 лет за аферу

2-й Западный окружной военный суд изменил шестилетний приговор бывшему заместителю главы Росгвардии Сергею Милейко, осужденному за аферу с нежилым помещением в Балашихе, где его супруга Галина открыла парикмахерскую. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Рассмотрев апелляционную жалобу защиты, суд отказался оправдать экс-генерала и прекратить дело в связи с истечением срока давности. Вместо этого осужденному смягчили наказание, сократив срок на два месяца. Аналогичное решение принято в отношении получившего четыре года заключения бывшего майора Кирилла Прокудина, на основании показаний которого был привлечен к уголовной ответственности Сергей Милейко.

30 июля 2021 года Реутовский горсуд вынес приговор офицерам Росгвардии. Их также лишили тогда воинских званий. Помещение парикмахерской по решению суда было отдано не Росгвардии, которая являлась потерпевшей стороной в уголовном деле, а подмосковному управлению Росимущества.

Милейко ожидает суд по второму делу — о поставках Росгвардии якобы некачественного обмундирования более чем на полмиллиарда рублей. Его расследование все еще продолжается.

По сообщению официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, летом 2019 года Милейко освободили от должности после проведения служебной проверки. Материалы, заинтересовавшие следственные органы, первоначально собрали сотрудники службы собственной безопасности Росгвардии.

Сергей Милейко был задержан 21 октября 2020 года, но отпущен под обязательство о явке. 18 декабря 2020 года его арестовали.