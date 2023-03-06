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13:26, 6 марта 2023Бывший СССР

В ДНР оценили вероятность контрнаступления ВСУ

Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ не способны на контрнаступление из-за больших потерь

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны на контрнаступление из-за больших потерь при защите Соледара и Артемовска.

По его словам, потери ВСУ составляют десятки тысяч человек. В связи с этим украинские войска не могут нанести серьезного удара ни на одном из участков фронта. «Сейчас нет предпосылок для какого-то наступления со стороны Украины, просто некем его вести», — оценил вероятность такого развития событий он.

Гагин отметил, что Артемовск, оказавшись в оперативном окружении, стал новым котлом для подразделений ВСУ. По его словам, практически все дороги, ведущие к городу, контролируются российскими военными.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ВСУ за последние пару месяцев потеряли под Артемовском самые подготовленные армейские подразделения.

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Варвара Кошечкина
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