TotalEnergies передала завод в России местному менеджменту

TotalEnergies передала завод смазочных материалов в Калужской области местному менеджменту

Французская компания TotalEnergies избавилась от завода смазочных материалов в Калужской области — предприятие передано местному менеджменту. Об этом ТАСС сообщил коммерческий и маркетинговый директор нового владельца завода ООО «Топ Лубрикантс» Егор Попов.

На российском заводе начнут производить масла под брендом Lemarc — ранее остановленный выпуск возобновится уже в марте. В частности, с 15 марта завод начнет работать в нормальном режиме.

Новый владелец предприятия подчеркнул, что 90 процентов от общего числа сотрудников сохранит свои рабочие места.

Завод в Калужской области по производству моторных масел и смазочных материалов был открыт в 2018 году. Его производственная мощность достигала примерно 40 тысяч тонн в год. К моменту запуска объем инвестиций в проект составил около 50 миллионов долларов. При этом завод предполагал расширение — запуск второй линии, которая позволила бы увеличить мощность до 70 тысяч тонн в год.

TotalEnergies заявила о желании покинуть российский рынок после начала военных действий на Украине. О решении отказаться от закупок нефти и нефтепродуктов компания объявила еще в марте 2022 года, как и об отказе от новых инвестиций. В августе TotalEnergies продала «Новатэку» свою 49-процентную долю в компании «Тернефтегаз», занимающуюся проектом разработки Термокарстового месторождения.

Тем не менее некоторые предприятия компании в России продолжают работу — в ноябре гендиректор TotalEnergies объяснял это необходимостью обеспечивать поставки энергоносителей в Европу.