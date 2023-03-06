В Польше нашли способ заработать на российских нефти и газе

Глава польского концерна Orlen Обайтек заявил о подготовке исков к РФ из-за нефти и газа

Российская сторона должна заплатить компенсации за нарушение условий контрактов на поставку нефти и газа польским компаниям. Об этом в эфире местной радиостанции заявил глава польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек, передает РИА Новости.

Он напомнил, что «Газпром» прекратил поставки газа по контракту с PGNiG (входит в Orlen) в апреле 2022 года, перед этим переведя оплату на рубли, хотя контракт был заключен до осени и в другой валюте. Продлевать его Варшава не планировала в любом случае, однако просто так прощать его срыв компания не намерена и ищет способ заработать на таком поведении бывших партнеров.

Ситуация с поставками нефти выглядит еще более однозначно. Контракт Orlen с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, по нему шла поставка 200 тысяч тонн сырья в месяц. Однако 27 февраля «Транснефть» прекратила транспортировку, объяснив, что маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены.

«Мы будем этот вопрос рассматривать. Это все содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается», — рассказал Обайтек.

Прекращение поставок нефти и газа из России не стало неожиданностью для польского бизнеса. Комментируя ситуацию, Обайтек указывал, что Польша благодаря диверсификации, которая продолжалась последние годы, получала по этому маршруту только десять процентов сырья и спокойно может его заменить.

В апреле прошлого года уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский подчеркнул, что Варшава готовилась к прекращению отношений с «Газпромом» и развивала сотрудничество с альтернативными поставщиками.