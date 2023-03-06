Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:07, 6 марта 2023Экономика

В Польше нашли способ заработать на российских нефти и газе

Глава польского концерна Orlen Обайтек заявил о подготовке исков к РФ из-за нефти и газа

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российская сторона должна заплатить компенсации за нарушение условий контрактов на поставку нефти и газа польским компаниям. Об этом в эфире местной радиостанции заявил глава польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек, передает РИА Новости.

Он напомнил, что «Газпром» прекратил поставки газа по контракту с PGNiG (входит в Orlen) в апреле 2022 года, перед этим переведя оплату на рубли, хотя контракт был заключен до осени и в другой валюте. Продлевать его Варшава не планировала в любом случае, однако просто так прощать его срыв компания не намерена и ищет способ заработать на таком поведении бывших партнеров.

Ситуация с поставками нефти выглядит еще более однозначно. Контракт Orlen с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, по нему шла поставка 200 тысяч тонн сырья в месяц. Однако 27 февраля «Транснефть» прекратила транспортировку, объяснив, что маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены.

«Мы будем этот вопрос рассматривать. Это все содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается», — рассказал Обайтек.

Прекращение поставок нефти и газа из России не стало неожиданностью для польского бизнеса. Комментируя ситуацию, Обайтек указывал, что Польша благодаря диверсификации, которая продолжалась последние годы, получала по этому маршруту только десять процентов сырья и спокойно может его заменить.

В апреле прошлого года уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский подчеркнул, что Варшава готовилась к прекращению отношений с «Газпромом» и развивала сотрудничество с альтернативными поставщиками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила покушение СБУ на главу группы компаний «Царьград» Малофеева
Седокова ответила на критику своей внешности в сети словами «я жирная»
ФСБ задержала россиянина за контрабанду леса на 280 миллионов рублей
Глава Мюнхенской конференции призвал задуматься о членстве Украины в НАТО
В Иране высказались о закупках российских ЗРК С-400
В парламенте Грузии произошла драка
Раскрыт источник слуха о строительстве новой мечети в Москве
В Польше нашли способ заработать на российских нефти и газе
В Госдуме высказались о связи Fan ID и низкой посещаемости футбольных матчей
Россиянин попытался ввезти в страну сотни упаковок кофе и духов и попался
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.