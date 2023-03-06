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12:00, 6 марта 2023Из жизни

Преступницу по ошибке выпустили из тюрьмы

KCBD: осужденную за хранение и торговлю наркотиками женщину по ошибке выпустили из тюрьмы

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Полицейские в американском городе Лаббок, штат Техас, повторно арестовали осужденную за торговлю наркотиками, которую перед этим случайно выпустили из тюрьмы. Об этом сообщает KCBD.

28-летняя Кэти Монтез была арестована в сентябре 2021 года в ходе полицейской операции «Попробуй радугу». В общей сложности в результате операции были арестованы 40 человек. Женщина признала вину в хранении оружия и содействии наркоторговле. Ее приговорили к пяти годам тюрьмы.

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Недавно местные власти обратились к общественности с просьбой о помощи в поимке преступницы. Оказалось, что ее по ошибке выпустили из тюрьмы. В конце концов американка была арестована и возвращена под стражу.

Ранее сообщалось, что власти американского штата Огайо по ошибке отпустили из тюрьмы заключенного, которому недавно были предъявлены дополнительные обвинения, и снова арестовали его. Полицейские случайно освободили преступника под залог, хотя он должен был содержаться под арестом.

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Алиса Дмитриева
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