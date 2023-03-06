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06:43, 6 марта 2023Ценности

Louis Vuitton отреагировал на критику Киева после рекламы с буквой V

Louis Vuitton посоветовал «учить географию» после критики со стороны офиса Зеленского

Фото: Cody Gallo / Unsplash

Французский дом моды Louis Vuitton отреагировал на критику со стороны советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который выразил недовольство их новой рекламной кампанией. Об этом сообщают «Известия».

В промо-ролике дома моды присутствовали кадры флага, выполненного в белом, синем и красном цветах, что, по мнению Подоляка, указывает на поддержку российской спецоперации. В ответ представители Louis Vuitton разместили изображение флага Франции в официальном аккаунте компании в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) с подписью «Учите географию» на украинском языке. Однако позже публикация была удалена.

В промо показа новой коллекции Louis Vuitton запечатлен большой флаг, выполненный в трех цветах — белом, синем и красном. Кроме того, на нем напечатана черная латинская буква V — культовый инициал ретейлера. Данную литеру также наносят на военную технику и другие объекты в знак поддержки российских бойцов на Украине.

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Варвара Кузьмина
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