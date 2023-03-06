Louis Vuitton отреагировал на критику Киева после рекламы с буквой V
Французский дом моды Louis Vuitton отреагировал на критику со стороны советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который выразил недовольство их новой рекламной кампанией. Об этом сообщают «Известия».
В промо-ролике дома моды присутствовали кадры флага, выполненного в белом, синем и красном цветах, что, по мнению Подоляка, указывает на поддержку российской спецоперации. В ответ представители Louis Vuitton разместили изображение флага Франции в официальном аккаунте компании в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) с подписью «Учите географию» на украинском языке. Однако позже публикация была удалена.
В промо показа новой коллекции Louis Vuitton запечатлен большой флаг, выполненный в трех цветах — белом, синем и красном. Кроме того, на нем напечатана черная латинская буква V — культовый инициал ретейлера. Данную литеру также наносят на военную технику и другие объекты в знак поддержки российских бойцов на Украине.