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21:40, 5 марта 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского раскритиковали рекламу Louis Vuitton

Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскритиковал рекламу дома моды Louis Vuitton
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Kemal Aslan / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал рекламу французского дома моды Louis Vuitton, в которой разглядели поддержку российской спецоперации. Об этом он написал в Twitter.

«Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии», — написал он.

В промо показа новой коллекции Louis Vuitton запечатлен большой флаг, выполненный в трех цветах — белом, синем и красном. Кроме того, на нем напечатана черная латинская буква V — культовый инициал ретейлера. Данную литеру также наносят на военную технику и другие объекты в знак поддержки российских бойцов на Украине.

В прошлом году дом моды также попал в скандал из-за подозрений в поддержке спецоперации на Украине. Тогда компания опубликовала фотографии новой коллекции украшений. Пользователи сети разглядели в браслетах латинские буквы Z и V.

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Марина Совина
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