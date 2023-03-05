В офисе Зеленского раскритиковали рекламу Louis Vuitton

Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскритиковал рекламу дома моды Louis Vuitton

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал рекламу французского дома моды Louis Vuitton, в которой разглядели поддержку российской спецоперации. Об этом он написал в Twitter.

«Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии», — написал он.

В промо показа новой коллекции Louis Vuitton запечатлен большой флаг, выполненный в трех цветах — белом, синем и красном. Кроме того, на нем напечатана черная латинская буква V — культовый инициал ретейлера. Данную литеру также наносят на военную технику и другие объекты в знак поддержки российских бойцов на Украине.

В прошлом году дом моды также попал в скандал из-за подозрений в поддержке спецоперации на Украине. Тогда компания опубликовала фотографии новой коллекции украшений. Пользователи сети разглядели в браслетах латинские буквы Z и V.