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08:30, 6 марта 2023Россия

Стало известно о завершении расследования дела Ройзмана о дискредитации армии РФ

Адвокат сообщил о завершении расследования дела Ройзмана о дискредитации армии РФ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) о дискредитации российской армии по части 1 статьи 280.3 УК РФ завершено. Об этом сообщил его адвокат Владислав Идамжапов, передает ТАСС.

Он пояснил, что рассмотрение дела по существу намечено на конец марта. Таким образом адвокат отреагировал на комментарий журналиста Алексея Венедиктова (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) о том, что Ройзман завершает ознакомление с материалами дела.

Кроме того, источник Ura.ru в правоохранительных органах подтвердил появившуюся информацию об окончании расследования дела в отношении бывшего мэра Екатеринбурга.

«Идет стадия ознакомления, после чего суд рассмотрит дело Ройзмана по существу и не исключено, что на несколько лет отправит фигуранта в колонию», — заявил собеседник агентства.

24 августа 2022 года Евгения Ройзмана задержали на 48 часов по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим армию страны содержанием. Прежде он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В ноябре прошлого года сообщалось, что защита Ройзмана обжаловала решения по его делу в Европейском суде по правам человека.

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Анна Щербакова
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