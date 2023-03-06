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08:31, 6 марта 2023Забота о себе

Психолог объяснил отсутствие сексуального влечения к идеальному партнеру

Психолог Данлеви назвал конфликты в отношениях причиной отсутствия сексуального влечения

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Конфликты в отношениях являются одной из самых веских причин отсутствия сексуального влечения к казалось бы идеальному партнеру. Психологи Билли Данлеви и Том Буллитс объяснили это в интервью изданию Huffpost.

За советом к психологам обратилась женщина по имени Джой, признавшаяся, что после трех лет отношений не чувствует сексуальной тяги к партнеру. До этого она пережила два развода с самовлюбленными мужчинами.

Встречаюсь с парнем три года. Он симпатичный, но я не хочу его. Я напрягаюсь, если он прикасается ко мне. Мне он кажется физически непривлекательным, хотя по факту его можно назвать идеальным. Он все, что мне нужно на умственном и эмоциональном уровне, но почему я не чувствую влечения к нему?

Джой

По словам Буллитса, такие эмоции нормальны и могут возникнуть на любой стадии отношений даже у тех, кого первоначально сильно тянуло к избраннику. Чувства Джой он объяснил ее раненой самооценкой в прошлых браках. По словам психолога, она привыкла, что к ней обращались плохо, и считала это нормой, а теперь ее представления об отношениях не совпадают с реальностью.

Данлеви имеет другую точку зрения. Он уверен, что отторжение партнера может быть вызвано стрессом на работе, проблемами со здоровьем и конфликты в отношениях.

Наше желание секса не всегда связано с другим человеком. Если мы боремся с самооценкой, нам не нравится наше тело, это тоже может повлиять на желание заниматься сексом

Билли Данлевипсихлог
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Психологи посоветовали женщине обратиться за консультацией к специалистам по отношениям, чтобы изучить прошлые травмы и оценить их влияние на настоящее. Однако главное, по их мнению, обо всем рассказать партнеру. «Объясните, что вы переживаете что-то из прошлого. Вместо того чтобы чувствовать вину перед ним, поговорите и попросите его помощи, любви и поддержки», — напутствовали Данлеви и Буллитс.

Ранее секс-коуч Евгения Морозова назвала признаки идеального любовника. Одним из них она считает готовность к экспериментам в сексе.

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Вера Владзиевская
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