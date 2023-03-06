Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:18, 6 марта 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер показал забытые у него шпаргалки Собчак

Блогер Соболев сообщил, что Собчак после интервью забыла у него досье и листы с вопросами

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Популярный российский блогер Николай Соболев (внесен Минюстом в реестр иноагентов) сообщил, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак после интервью забыла у него шпаргалки от редакторов. Их фотографии он показал у себя в Telegram-канале.

По словам Соболева, после съемок Собчак забыла у него листы с вопросами и досье. Блогер признался, что его рассмешил текст досье. «"Учился в пафосной гимназии", "его ненавидит половина YouTube", (...) даже [есть] попытка подкопать под отца, который, возможно, "делает матрешки с Z-символикой"», — описал он содержание шпаргалок журналистки.

Блогер предположил, что редакторы Собчак могут специально составлять токсичную характеристику героя интервью, чтобы ей «было за что зацепиться» в процессе беседы.

В другом посте в Telegram Соболев обвинил журналистку в том, что та вырезала несколько важных фрагментов из интервью, в частности эпизод, где они обсуждают территориальную принадлежность Крыма.

Интервью Соболева вышло на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 6 марта. В беседе с журналисткой блогер раскрыл свои заработки. Также он объяснил, почему остался недоволен интервью, которое у него взял журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в 2017 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Зеленский уволил ряд сотрудников СБУ
В Госдуме предложили выдавать многодетным семьям миллион рублей на покупку авто
Россиянам назвали способы ускорить рост волос и предотвратить их выпадение
В МИД назвали попытку покушения на Малофеева примером преступной природы Киева
Суд вновь оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене Кара-Мурзу
Тренер назвал лучшие упражнения от боли в спине
Мужчина изнасиловал туристку в отеле на курорте и захотел обесчестить ее подругу
Путин назначил нового замдиректора ФСИН
Россиянка разозлилась на консультанта банка и ранила себя в шею ножницами
Космонавты на МКС завершили установку кресел в «Союзе МС-23»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.