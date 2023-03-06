Популярный российский блогер показал забытые у него шпаргалки Собчак

Блогер Соболев сообщил, что Собчак после интервью забыла у него досье и листы с вопросами

Популярный российский блогер Николай Соболев (внесен Минюстом в реестр иноагентов) сообщил, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак после интервью забыла у него шпаргалки от редакторов. Их фотографии он показал у себя в Telegram-канале.

По словам Соболева, после съемок Собчак забыла у него листы с вопросами и досье. Блогер признался, что его рассмешил текст досье. «"Учился в пафосной гимназии", "его ненавидит половина YouTube", (...) даже [есть] попытка подкопать под отца, который, возможно, "делает матрешки с Z-символикой"», — описал он содержание шпаргалок журналистки.

Блогер предположил, что редакторы Собчак могут специально составлять токсичную характеристику героя интервью, чтобы ей «было за что зацепиться» в процессе беседы.

В другом посте в Telegram Соболев обвинил журналистку в том, что та вырезала несколько важных фрагментов из интервью, в частности эпизод, где они обсуждают территориальную принадлежность Крыма.

Интервью Соболева вышло на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 6 марта. В беседе с журналисткой блогер раскрыл свои заработки. Также он объяснил, почему остался недоволен интервью, которое у него взял журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в 2017 году.