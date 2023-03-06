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20:27, 6 марта 2023Наука и техника

Выявлен метод резкого снижения смертности при сердечной недостаточности

Малоинвазивная процедура на 29 процентов снизила смертность при сердечной недостаточности

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Специалисты Медицинской школы Икана на горе Синай выявили, что малоинвазивная современная процедура транскатетерного восстановления митрального клапана способна резко снизить смертность от сердечной недостаточности — почти на 30 процентов. Результаты работы описаны в New England Journal of Medicine.

Исследование является крупнейшим по изучению безопасности и эффективности транскатетерного восстановления митрального клапана с использованием системы MitraClip от Abbott. Этот метод терапии значительно улучшает прогнозы для пациентов с сердечной недостаточностью, которым не помогло традиционное лечение.

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Один из самых распространенных типов сердечной недостаточности — кардиомиопатия левого желудочка, при которой основная камера сердца увеличивается и больше не может адекватно откачивать кровь из сердца. Впоследствии присоединяется вторичное заболевание органа — тяжелая регургитация митрального клапана, вызванная его деформацией. Это приводит к обратному забросу крови, повышает давление в сердце, а пациенты сильно подвержены госпитализации или летальному исходу.

Вылечить это состояние можно малоинвазивной процедурой транскатетерного восстановления митрального клапана (TEER), при которой створки митрального клапана сшиваются вместе. Технология выполняется с помощью устройства под названием MitraClip. Этот процесс не оказывает непосредственного влияния на основную ослабленную сердечную мышцу.

В новом обзоре были проанализированы результаты TEER, собранные в течение двух лет и включавшие результаты 614 пациентов. Метод улучшил симптомы больных, сократил число госпитализаций и увеличил продолжительность жизни.

В течение пяти лет после TEER ежегодные показатели госпитализации с сердечной недостаточностью составили 33,1 процента в группе, подвергнутой MitraClip, по сравнению с 57,2 процента у пациентов, получавших только медикаментозное лечение. При этом смертность от сердечной недостаточности была снижена на 29 процентов, а смертность от всех причин умешилась на 28 процентов.

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Елена Апазиди
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