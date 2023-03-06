Выявлен метод резкого снижения смертности при сердечной недостаточности

Малоинвазивная процедура на 29 процентов снизила смертность при сердечной недостаточности

Специалисты Медицинской школы Икана на горе Синай выявили, что малоинвазивная современная процедура транскатетерного восстановления митрального клапана способна резко снизить смертность от сердечной недостаточности — почти на 30 процентов. Результаты работы описаны в New England Journal of Medicine.

Исследование является крупнейшим по изучению безопасности и эффективности транскатетерного восстановления митрального клапана с использованием системы MitraClip от Abbott. Этот метод терапии значительно улучшает прогнозы для пациентов с сердечной недостаточностью, которым не помогло традиционное лечение.

Один из самых распространенных типов сердечной недостаточности — кардиомиопатия левого желудочка, при которой основная камера сердца увеличивается и больше не может адекватно откачивать кровь из сердца. Впоследствии присоединяется вторичное заболевание органа — тяжелая регургитация митрального клапана, вызванная его деформацией. Это приводит к обратному забросу крови, повышает давление в сердце, а пациенты сильно подвержены госпитализации или летальному исходу.

Вылечить это состояние можно малоинвазивной процедурой транскатетерного восстановления митрального клапана (TEER), при которой створки митрального клапана сшиваются вместе. Технология выполняется с помощью устройства под названием MitraClip. Этот процесс не оказывает непосредственного влияния на основную ослабленную сердечную мышцу.

В новом обзоре были проанализированы результаты TEER, собранные в течение двух лет и включавшие результаты 614 пациентов. Метод улучшил симптомы больных, сократил число госпитализаций и увеличил продолжительность жизни.

В течение пяти лет после TEER ежегодные показатели госпитализации с сердечной недостаточностью составили 33,1 процента в группе, подвергнутой MitraClip, по сравнению с 57,2 процента у пациентов, получавших только медикаментозное лечение. При этом смертность от сердечной недостаточности была снижена на 29 процентов, а смертность от всех причин умешилась на 28 процентов.

