Ставший ученым из-за смерти отца астрофизик раскрыл секрет машины времени

Начавший изучать физику из-за смерти отца ученый раскрыл принцип путешествий в прошлое

Астрофизик из США потерял отца в десять лет и мечтал о машине времени. Как сообщает The Guardian, ученый смог раскрыть секрет путешествий в прошлое.

Отец Рональда Маллета умер от сердечного приступа очень молодым, мальчику тогда было всего десять лет. Вскоре после этого будущему ученому в руки попался роман Герберта Уэллса «Машина времени», и с тех пор Маллет начал мечтать о путешествии в прошлое, совершив которое он мог бы спасти отца от смерти. Эта мысль заставила его стать физиком, защитить докторскую диссертацию и начать изучать черные дыры. Сейчас Маллет — почетный профессор в Университете Коннектикута и ведет собственные исследования, связанные с временными петлями.

Спустя 65 лет после потери отца ученому отчасти удалось воплотить фантастическую идею в жизнь: Маллет утверждает, что понял принцип путешествий во времени. По его словам, чтобы искривить пространственно-временной континуум, потребуется круг вращающихся лазеров, которые создадут петлю, позволяющую двигаться назад во времени.

Оказывается, вращающиеся черные дыры могут создавать гравитационные поля, которые провоцируют появление временных петель, позволяющих отправиться в прошлое. Позвольте мне привести такую аналогию. Скажем, перед вами стоит чашка кофе, погрузите туда ложку и начните вращать ее по кругу, как будто размешиваете сахар. Появился водоворот, верно? То же делает и вращающаяся черная дыра. В теории Эйнштейна время и пространство связаны, поэтому это и называется пространственно-временной континуум. Так что по мере вращения черной дыры, будет искривляться не только пространство, но и время Рональд Маллет астрофизик

Маллет не одинок в своих изысканиях. Существуют целые кафедры и институты, посвященные вопросам путешествий во времени: например, есть Центр времени в Университете Сиднея, а в Массачусетском технологическом университете ученые работают над “машиной времени”, чтобы обнаружить темную материю.

Хотя в нашей галактике нет вращающихся черных дыр, Маллет считает, что принцип их работы можно воссоздать при помощи специального круга лазеров. Критики Маллета утверждают, что в его открытии нет практического смысла: рабочая машина времени должна будет иметь размеры вселенной. Маллет признает их правоту, подтверждая необходимость невероятного количества энергии для осуществления подобных процессов. Все же ученый считает, что у человечества будет больше ответов, если для начала оно научится хотя бы искривлять пространство.

Однако, независимо от того, сможет ли Маллет по результатам своих открытий создать настоящую машину времени или нет, ему не удастся отправиться назад в 1955 год, когда умер его отец. В соответствии с его расчетами, люди смогут возвращаться назад лишь к тому моменту, когда петля была создана.

Ранее сообщалось о тиктокере под ником @timetraveler322, который объявил себя путешественником во времени из 2792 года. Он назвал дату конца света и заявил, что ему выпала честь стать первым пользователем второй машины времени, созданной человечеством.