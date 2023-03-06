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22:07, 6 марта 2023Из жизни

Клиент ресторана оставил официантке чаевые и после этого ограбил кафе

WSAZ: грабитель пообедал в кафе, оставил чаевые и потребовал отдать ему деньги из кассы

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Полиция в американском городе Талса, штат Оклахома, арестовала мужчину, который оплатил свой заказ в кафе, и даже оставил официантке чаевые, а потом ограбил заведение общепита. Об этом сообщает WSAZ.

Полицейские приехали к кафе Waffle House после того, как получили сообщение о вооруженном ограблении. Прибыв на место происшествия, они увидели грабителя, который убегал на юг вдоль ограждения автомобильной трассы. Позже мужчину идентифицировали как Виктора Дон Жуана Медину.

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Сотрудники правоохранительных органов арестовали его и изъяли пистолет. В ходе расследования выяснилось, что перед ограблением Медина пришел в заведение и сделал заказ. Он съел обед, расплатился и оставил чаевые официантке. После этого преступник достал пистолет и направил его на одного из сотрудников. Он потребовал, чтобы тот отдал ему деньги из кассы, и скрылся с ними.

Мужчине предъявили обвинения в совершении вооруженного ограбления.

Ранее сообщалось, что грабитель в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, решил доесть на месте преступления отобранную у потерпевшего жареную курицу и попался полиции. Ему предъявили обвинения в вооруженном ограблении, незаконном завладении автомобилем и незаконном владении банковской картой.

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Алиса Дмитриева
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