Возлюбленная Тимати снялась топлес и поделилась результатом с подписчиками

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова снялась топлес и поделилась видео в соцсетях

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова поделилась результатами откровенной фотосессии с подписчиками. Соответствующие сторис появились на ее странице в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Российская манекенщица снялась топлес боком к фотографу, прикрывая оголенную грудь руками. Знаменитость надела джинсы с завышенной талией черного цвета, а волосы собрала в гладкий пучок. При этом на лице у модели присутствовал макияж в нюдовых оттенках. В качестве аксессуаров инфлюэнсер выбрала небольшие золотые серьги.

В то же время на другом опубликованном видео Иванова позировала в красном нижнем белье из прозрачной ткани и черных колготках. Блогершу запечатлели в красном парике с массивным колье на шее.

В мае 2022 года телеведущая Ксения Собчак подняла на смех Иванову. Блогерша опубликовала фотографию Тимати с моделью, которую папарацци сделали на праздновании дня рождения Филиппа Киркорова. Кроме того, она поделилась несколькими снимками бывших возлюбленных певца, манекенщиц Екатерины Сафаровой и Анастасии Решетовой, и заявила, что всем своим возлюбленным мужчина преподносит одинаковые подарки. Речь шла о браслете Love с бриллиантами ювелирного дома Cartier и кольце с крупным бриллиантом.