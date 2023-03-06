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10:01, 6 марта 2023Наука и техника

У беременных женщин с тревожностью выявили изменения иммунной системы

Brain, Behavior, and Immunity: тревога беременных женщин изменила иммунные клетки

Фото: Ute Grabowsky / photothek.de / Globallookpress.com

Ученые Медицинской школы Университета Джона Хопкинса и Медицинского центра при Колумбийском университете выявили у беременных женщин с тревожностью изменения иммунной системы. Результаты работы опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

Авторы обследовали группу из 107 беременных женщин, 56 из которых жаловались на тревожность во время второго и третьего триместров и через шесть недель после родов, а 51 — нет. У участниц собрали образцы крови и проанализировали их на показатели иммунной активности, а также попросили ответить на вопросы для определения клинической тревожности.

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Оказалось, что у женщин с тревожностью уровни цитотоксических Т-клеток были повышены во время беременности, а затем снижались в течение нескольких недель после родов. У женщин без тревоги активность этих клеток уменьшалась во время беременности и продолжала снижаться после родов.

Кроме того, активность провоспалительных цитокинов — веществ, выделяемых клетками как часть иммунного ответа, подавлялась во время беременности у женщин с тревожностью, а затем повышалась после родов, в то время как у здоровых женщин наблюдалась обратная ситуация.

Исследователи подчеркивают, что это первое выраженные доказательство того, что иммунная активность беременных женщин различается в зависимости от их психологического состояния. Известно, что тревога во время беременности встречается примерно у 20 процентов вынашивающих ребенка.

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Елена Апазиди
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