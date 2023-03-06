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18:19, 6 марта 2023Мир

США выделят три миллиона долларов на сохранение культурного наследия Украины

Госдеп США выделит три миллиона долларов на защиту объектов культурного наследия Украины

Фото: Ruslan Lytvyn / Shutterstock / Fotodom

Госдепартамент США выделит три миллиона долларов на сохранение и защиту объектов культурного наследия Украины, сообщает RT со ссылкой на документ.

Отмечается, что Бюро Госдепартамента США по вопросам образования и культуры совместно с американским посольством в Киеве намерено на конкурсной основе выделить данную сумму для реализации от 10 до 30 грантов, направленных на «защиту объектов, предметов и собраний предметов культурного наследия от кражи, повреждения или причинения дальнейшего ущерба».

Ранее министерство культуры обратилось к странам Европейского союза (ЕС) с просьбой выделить Киеву по одному проценту из бюджета государств-членов для продвижения Украинского культурного фонда и Украинского института книги. «Мы обратились с идеей, которую сейчас обсуждают, чтобы министерства культуры стран Европейского союза перечисляли по одному проценту своих бюджетов для поддержки украинской культуры», — сказал глава минкульта Александр Ткаченко.

До этого бывший заместитель госсекретаря США, главный представитель проекта «Инициатива по изучению российского пиратства» (ISRP) Джеймс Глассман обвинил Россию в попытке «стереть украинскую культуру». По его словам, специальная военная операция на Украине сопровождается «разрушением и разграблением» исторических объектов и культурных ценностей страны.

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Глеб Бажуткин
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