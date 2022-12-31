Украина попросила у стран Евросоюза по одному проценту из бюджета для культуры

Минкульт Украины попросил у стран ЕС по 1% из их бюджета для Украинского института книги

Министерство культуры обратилось к странам Европейского союза (ЕС) с просьбой выделить Киеву по одному проценту из бюджета государств-членов для продвижения Украинского культурного фонда и Украинского института книги. Об этом сообщил глава минкульта республики Александр Ткаченко, его слова передает РИА Новости.

«Поэтому мы обратились с идеей, которую сейчас обсуждают, чтобы министерства культуры стран Европейского союза перечисляли по одному проценту своих бюджетов для поддержки украинской культуры», — сказал Ткаченко.

30 декабря стало известно, что в Молдавии наступающий 2023-й ознаменовали Годом украинской культуры. Детали его проведения обсудили главы министерств культуры двух стран.