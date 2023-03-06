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18:31, 6 марта 2023Спорт

Туктамышева рассказала о правильном питании для похудения в спорте

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что в спорте нужно питаться так, как нравится

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о правильном питании для похудения в спорте. Ее слова приводит Sports.ru.

«Не гонись за идеальными цифрами на весах, а попытайся найти комфортную форму для спорта. Питание, которое тебе нравится, поможет не загоняться по поводу веса», — заявила 26-летняя спортсменка. По ее мнению, любимая еда поможет сильнее выкладываться на тренировках, а значит, и похудеть.

5 марта Туктамышева заняла третье место в финале Гран-при России, набрав 241,61 балла. Победительницей стала Аделия Петросян с 255,01 балла. На втором месте расположилась Камила Валиева с 241,76 балла.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой.

Анастасия Борисова
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