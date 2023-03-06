В Забайкальском крае полковника полиции посадили за взятку квартирой

В Забайкальском крае полковник полиции признан виновным в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю Егор Марков.

Следствие установило, что в 2013 году занимавший в то время пост начальника межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности УУР УМВД России по Забайкальскому краю полковник Андрей Москвитин получил взятку от крупного предпринимателя за обещание покровительства. Подношением высокопоставленному полицейскому стала квартира в центральном районе Читы стоимостью около 2,1 миллиона рублей. Посредником выступил бывший начальник полиции УМВД России по Забайкальскому краю Михаил Поливин.

Оба подсудимых в ходе следствия и на суде категорически отрицали свою причастность к инкрминируемым им преступлениям. В итоге Москвитину назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима, также его лишили звания «полковник полиции». Поливин приговорен к штрафу в два миллиона рублей.

1 марта сообщалось, что начальник межмуниципального отдела МВД России «Брянский» предстанет перед судом за покушение на особо крупное мошенничество. По данным следствия, полицейский договорился с представителем коммерческой организации о том, что не будет привлекать сотрудников его фирмы к уголовной ответственности за вознаграждение в пять миллионов рублей. 14 октября 2022 года он получил от россиянина часть денег в размере миллиона рублей и был задержан сотрудниками ФСБ и собственной безопасности.