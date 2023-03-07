Силовые структуры
Ударивший полицейского кулаком по лицу россиянин стал фигурантом дела
На Алтае 47-летний россиянин ударил участкового кулаком по лицу и попал под следствие
На Алтае следователи завершили расследование дела в отношении 47-летнего россиянина, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, вечером 22 декабря мужчина был задержан в селе Элекмонар из-за административного правонарушения. Во время доставки его в село Чемал в служебном автомобиле мужчина ударил участкового кулаком по лицу. После этого в отношении нарушителя возбудили уголовное дело.
Сейчас вместе с обвинительным заключением оно было направлено прокурору.
Ранее сообщалось, что в Волгограде задержали 25-летнюю девушку, ударившую младенца и напавшую на полицейских.