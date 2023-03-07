В Нижнем Новгороде отменили концерт украинского рэпера

В Нижнем Новгороде отменили выступление украинского рэп-исполнителя Andro

В Нижнем Новгороде отменили выступление украинского рэпера Andro (настоящее имя — Иоанн Жани Кузнецов). Об этом сообщает издание «Нижегородская правда».

Концерт рэп-исполнителя должен был состояться на площадке Milo Concert Hall в среду, 8 марта. Известно, что мероприятие отказались проводить по инициативе организатора. Зрителям пообещали вернуть приобретенные билеты.

Ранее сообщалось об отмене концертов российской рок-группы «Мумий Тролль» во всех городах предстоящего тура. Участники коллектива должны были выступить в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле, однако по «независящим от организатора и артистов» причинам тур, начало которого было запланировано на март 2023-го, был отменен. Весной прошлого года «Мумий Тролль» заявили о том, что перестанут выступать в российских городах до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, однако позже анонсировали концертный тур по стране.