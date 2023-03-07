Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:12, 7 марта 2023Наука и техника

Польский профессор предупредил Европу о «приближающемся аде»

Польский профессор предупредил Европу о «приближающемся аде» из-за аномальной засухи

Фото: Alex Fraser / Reuters

Профессор Польской академии наук Шимон Малиновский предупредил страны Европы об аномальной засухе, которая ожидается летом. Об этом пишет Eadaily.

По словам специалиста, причиной таких изменений стала очень теплая и малоснежная зима, которая приведет к неизбежной потере урожая.

Малиновский обратил внимание на информацию, согласно которой власти Франции и Испании начали вводить ограничения на потребление воды.

«Мы рады, что в этом году настоящей зимы не было и затраты на топливо не увеличились. Нам это сошло с рук. Но нам не сойдет с рук то, что к нам потихоньку приближается ад», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что в 2022 году ущерб от рекордной засухи во Франции для сектора строительства может составить от 1,6 до 2,4 миллиарда евро. Сумма может превысить затраты на компенсацию ущерба в 2003 году, когда после аномальной жары на восстановление было потрачено 2,12 миллиарда евро. Уточняется, что при расчетах не учитывалась компенсация за ущерб урожаю.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о попытке ВСУ предотвратить полное окружение Артемовска
Из российского детдома пропали два подростка
России объяснили нежелательность участия в главной конференции по энергетике
Слуцкий объяснил отказ Карпина вызвать на мартовский сбор Дзюбу
Особняк, Lamborghini и украшения российских блогеров попали на видео
Российский самолет выкатился за пределы взлетной полосы после посадки
31-летняя женщина забеременела от 13-летнего подростка и избежала тюрьмы
Российский стилист назвала навсегда вышедшие из моды модели шапок
СКР возбудил дело в отношении блогеров Чекалиных за уклонение от уплаты налогов
Россия отправит в зону СВО комплексы звукотепловой разведки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.