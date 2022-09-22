Ущерб от рекордной засухи во Франции составил миллиарды евро

Ущерб от рекордной засухи во Франции составил до 2,4 миллиарда евро

В 2022 году ущерб от рекордной засухи во Франции для сектора строительства может составить от 1,6 до 2,4 миллиарда евро. Об этом сообщила французская федерация страховщиков, передает «РИА Новости».

Такой ущерб от климатических проблем — потенциально наибольший в истории. Сумма может превысить затраты на компенсацию ущерба в 2003 году, когда после аномальной жары на восстановление было потрачено 2,12 миллиарда евро. Уточняется, что при расчетах не учитывалась компенсация за ущерб урожаю.

Около 54 процентов жилья на территории Франции располагается на глинистых почвах. Продолжительная засуха и прошедшие после нее обильные ливни спровоцировали сдвиг почв и разрушение фундаментов множества зданий. Страна пережила несколько волн аномальной жары, когда температура достигала 40 градусов Цельсия.

В июле из-за засухи во Франции ввели ограничения на использование воды. Высокие температуры сказались на урожае овощей и фруктов, который сократился на 35 процентов. Жара поспособствовала распространению пожаров, наиболее обширные лесные возгорания были зафиксированы в департаменте Жиронда.

