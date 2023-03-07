Начальство МВД Украины прекратит летать на вертолетах после катастрофы в Броварах

Высшее начальство МВД Украины прекратит летать на вертолетах и будет пользоваться только железными дорогами с автомобилями после авиакатастрофы в Броварах, в которой погибли бывший глава ведомства Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Об этом заявил действующий министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет РИА Новости.

По его словам, руководство министерства откажется от воздушного транспорта как минимум до окончания боевых действий. За этот срок следствие должно выяснить причину крушения и усилить меры безопасности таких полетов.

Авиакатастрофа с участием украинского вертолета, перевозившего высшее руководство МВД, произошло под Киевом 18 января. Транспорт рухнул на детский сад, всего погибли 14 человек, включая ребенка.