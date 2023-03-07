Блогерша самостоятельно сделала пилинг и показала подписчикам ожоги на лице

Блогерша Андреа самостоятельно сделала ТСА-пилинг дома и показала ожоги на лице

Блогерша Андреа (фамилия неизвестна) решила самостоятельно сделать пилинг дома и показала подписчикам ожоги на лице. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Так, инфлюэнсерша с никнеймом organicbeautylover, чей блог насчитывает более 52, 7 тысячи подписчиков, сняла на камеру результат упомянутой процедуры. На размещенных кадрах юзерша предстала с многочисленными покраснениями и корками в области подбородка, лба и щек. Помимо этого, в опубликованном ролике видно, что у героини публикации отстает верхний слой кожи.

Девушка призналась, что решила сделать ТСА-пилинг (косметическая процедура, которая представляет собой пилинг трихлоруксусной кислотой — прим. «Ленты.ру»), чтобы улучшить свой внешний вид. «Это был страшный опыт. Пожалуйста, не пытайтесь делать это дома», — предупредила Андреа.

Зрители раскритиковали поступок блогерши в комментариях под публикацией. «Мне хватило бы ума не делать химический пилинг дома», «Я озадачен тем, что вы попытались сделать это без помощи косметолога», «Слушайте, даже оформление бровей нужно учиться делать у профессионалов, а тут такая непростая процедура», — возмутились они.

В феврале женщина самостоятельно покрасила волосы и показала страшные последствия на лице. На кадрах блогерша Тенил (фамилия неизвестна) предстала перед зрителями с сильно покрасневшей кожей. При этом видно, что от возникшего отека у женщины едва открываются глаза, а под ними мешки. Она призналась, что после самостоятельного окрашивания на коже ее головы и шеи появилась сыпь.