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09:43, 3 февраля 2023Ценности

Женщина самостоятельно покрасила волосы и показала страшные последствия на лице

Блогерша Тенил из США самостоятельно покрасила волосы и осталась с отеком на лице

Скриншот: видео @teneal.b

Жительница США Тенил (фамилия неизвестна) решила самостоятельно покрасить волосы дома и осталась с опухшим лицом. Ролик о страшных последствиях процесса появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах блогерша с никнеймом teneal.b предстала перед зрителями с сильно покрасневшей кожей. При этом видно, что от возникшего отека у женщины едва открываются глаза, а под ними присутствуют мешки.

Тенил призналась, что после самодельной процедуры на коже ее головы и шеи появилась сыпь. «Я решила показать, какая может быть аллергическая реакция, если красить волосы в домашних условиях», — подписала американка видео.

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Ролик стал вирусным и набрал более 17,8 миллиона просмотров. Подписчики выразили сочувствие и поделились личным опытом в комментариях под постом. «Я очень рад, что теперь вы в порядке», «Ужас, ощутила вашу боль», «Вот почему я сначала проверяю, как реагирует кожа», — написали они.

В январе владелец блога по уходу за волосами Curl Centric Акирашанти Берд назвал технику окрашивания волос, которая визуально омолаживает лицо. Так, по словам эксперта, скрыть возрастные изменения поможет мелирование. Вдобавок для достижения моложавого внешнего вида специалист посоветовал отдавать предпочтение классическим стрижкам.

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Екатерина Ештокина
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