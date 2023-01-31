Названа визуально омолаживающая техника окрашивания волос

Владелец блога по уходу за волосами Берд: скрыть возрастные изменения поможет мелирование

Владелец блога по уходу за волосами Curl Centric Акирашанти Берд назвал технику окрашивания волос, которая визуально омолаживает лицо. Соответствующую информацию приводит Express.co.uk.

Так, по словам эксперта, скрыть возрастные изменения поможет мелирование (техника вертикального попрядного осветления волос для придания им визуального объема — прим. «Ленты.ру»). «Зрелым женщинам лучше избегать сплошного окрашивания, поскольку это может сделать локоны плоскими и безжизненными», — пояснил он.

Вдобавок специалист посоветовал для достижения моложавого внешнего вида отдавать предпочтение классическим стрижкам. «Слишком сложные стили и многослойность могут добавить женщине годы. В то же время простой классический боб станет отличным вариантом», — отметил Берд.

В заключение собеседник издания призвал читательниц выбирать для окрашивания оттенок на один или два тона светлее натурального цвета волос, чтобы прическа выглядела более объемной.

Ранее в январе парикмахер и владелец салона Hare & Bone Сэм Бернетт из Англии назвал старящие женщин цвета волос. Так, эксперт посоветовал отказаться от зачесывания их назад и выбирать светлые тона для окрашивания, поскольку человеческая кожа также теряет пигмент и становится более бледной с течением времени.

