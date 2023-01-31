Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:01, 31 января 2023Ценности

Названа визуально омолаживающая техника окрашивания волос

Владелец блога по уходу за волосами Берд: скрыть возрастные изменения поможет мелирование

Фото: Unsplash

Владелец блога по уходу за волосами Curl Centric Акирашанти Берд назвал технику окрашивания волос, которая визуально омолаживает лицо. Соответствующую информацию приводит Express.co.uk.

Так, по словам эксперта, скрыть возрастные изменения поможет мелирование (техника вертикального попрядного осветления волос для придания им визуального объема — прим. «Ленты.ру»). «Зрелым женщинам лучше избегать сплошного окрашивания, поскольку это может сделать локоны плоскими и безжизненными», — пояснил он.

Материалы по теме:
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022

Вдобавок специалист посоветовал для достижения моложавого внешнего вида отдавать предпочтение классическим стрижкам. «Слишком сложные стили и многослойность могут добавить женщине годы. В то же время простой классический боб станет отличным вариантом», — отметил Берд.

В заключение собеседник издания призвал читательниц выбирать для окрашивания оттенок на один или два тона светлее натурального цвета волос, чтобы прическа выглядела более объемной.

Ранее в январе парикмахер и владелец салона Hare & Bone Сэм Бернетт из Англии назвал старящие женщин цвета волос. Так, эксперт посоветовал отказаться от зачесывания их назад и выбирать светлые тона для окрашивания, поскольку человеческая кожа также теряет пигмент и становится более бледной с течением времени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
НАТО обвинили в прямой конфронтации с Россией
В Петербурге мужчина попал в реанимацию после драки с бойцом
В Израиле спрогнозировали массовый поток медтуристов из России в 2023 году
В Госдуме предложили создать центр психологической помощи для участников СВО
Недружественная страна начала скупать дешевый российский уголь
Переехавшая в Турцию блогерша заявила о планах вернуться в Россию
Житель Москвы обманул гендиректора из Алтайского края на 78 миллионов рублей
Россияне стали чаще обращаться к дизайнерам
Обнаружен механизм неуязвимости рака печени
Мужчина приехал на похороны матери и был убит родным братом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.