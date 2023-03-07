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12:55, 7 марта 2023Путешествия

Россия завершила работу для возобновления групповых безвизовых турпоездок с КНР

Россия подготовилась к возобновлению групповых безвизовых турпоездок с КНР

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Российская сторона завершила работу, необходимую для восстановления групповых безвизовых поездок между Россией и Китаем. Об этом заявил руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, его комментарий приводит «Интерфакс».

По его словам, такие поездки регламентируются соответствующим межправительственным соглашением. «С российской стороны, насколько нам известно, готовы все регламенты его реализации, списки уполномоченных туркомпаний, образцы оттисков печатей», — добавил он.

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Более того, Старичков отметил, что КНР завершает такие приготовления. При этом пока китайские власти не дают ответа относительно возможных сроков возобновления подобных турпоездок.

Ранее в марте стало известно, что жители одного региона России смогут посещать Пекин и Харбин без виз. Ограничения на въезд власти городов смягчили для хабаровчан.

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Фариза Бацазова
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