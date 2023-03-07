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22:39, 7 марта 2023Экономика

В США раскрыли просьбу Украины насчет потолка цен на российский дизель

Минфин США заявил о просьбе Киева к Западу внимательно подойти к потолку цен на дизель РФ

Фото: Unsplash

Помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг рассказала, каким образом Украина повлияла на потолок цен на российский дизель. Ее слова приводит РИА Новости.

На международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне Розенберг прокомментировала потолок цен на нефтепродукты из России. Она раскрыла просьбу Украины насчет потолка цен на российский дизель и заявила, что Киев просил Запад внимательно подойти к этим ограничениям.

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«Украинцы открыто просили, с учетом атак на их энергетическую инфраструктуру, дизель обеспечивает работу генераторов, а также поступает в танки на фронте... быть внимательными при желании помочь», — отметила представитель американского Минфина.

Евросоюз и страны «Большой семерки» установили потолок цен на произведенные в России нефтепродукты с 5 февраля. С этого момента также запрещен импорт ресурсов на территорию Европы. Топливо, произведенное другими странами из российской нефти, под ограничения не попадает.

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Марина Совина
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