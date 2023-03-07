В ЕС назвали объемы импорта дизельного топлива из России

Директор по энергетике Пиньо: ЕС импортирует 40% объема дизельного топлива из России

Директор по энергетике Евросоюза Паула Пиньо признала, что страны ЕС до сих пор вынуждены приобретать у Москвы дизельное топливо и назвала объемы его закупок. Она отметила, что ЕС импортирует 40 процентов объема дизельного топлива из России, сообщает РИА Новости.

«ЕС все еще импортирует 40 процентов своего дизельного топлива из России», — заявила он.

Пиньо уточнила, что, по ее мнению, такие объемы импорта являются весьма значительными.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что Германия смогла справиться со сложностями в энергетической сфере, с которыми она столкнулась в начале зимы. Глава правительства подчеркнул, что стране отчасти удалось перевыполнить свои цели по экономии газа. Шольц напомнил, что изначально предполагалось, что подземные газовые хранилища будут заполнены на 40 процентов к концу сезона, а на деле уровень заполненности сейчас составляет 70 процентов.