Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:50, 7 марта 2023Силовые структуры

Автору Telegram-канала «Протестный МГУ» дали 8,5 года за фейки о ВС России

Автору Telegram-канала «Протестный МГУ» Иванову дали 8,5 года по делу о фейках о ВС России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил к восьми с половиной годам колонии автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Также ему в течение четырех лет запретили заниматься деятельность, связанной с администрированием сайтов в интернете.

В июне 2022 года студента факультета кибернетики МГУ Дмитрия Иванова арестовали и выдвинули обвинение по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ»). В своем Telegram-канале Иванов заявил о якобы убийстве мирного населения Украины и разрушении гражданской инфраструктуры.

Ранее глава СКР Бастрыкин сообщил о возбуждении 150 дел о фейках про ВС России и 16 приговорах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
Шойгу объяснил смысл боев за Артемовск
Президент Чехии заявил о невозможности переговоров с Россией
В США раскрыли вранье о штурме Капитолия
Начальство МВД Украины прекратит летать на вертолетах
В новых регионах России осудили троих военных ВСУ за преступления в Донбассе
У летевшей из Турции россиянки изъяли украшения на 1,7 миллиона рублей
Названы направления Подмосковья с самым дорогим жильем
На концерте рэп-исполнительницы GloRilla из-за давки погибли люди
Командир «Ахмата» описал обстановку в Артемовске
«Александр Шабалин» вернется в состав флота в сентябре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.