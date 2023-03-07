Автору Telegram-канала «Протестный МГУ» дали 8,5 года за фейки о ВС России

Автору Telegram-канала «Протестный МГУ» Иванову дали 8,5 года по делу о фейках о ВС России

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил к восьми с половиной годам колонии автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Также ему в течение четырех лет запретили заниматься деятельность, связанной с администрированием сайтов в интернете.

В июне 2022 года студента факультета кибернетики МГУ Дмитрия Иванова арестовали и выдвинули обвинение по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ»). В своем Telegram-канале Иванов заявил о якобы убийстве мирного населения Украины и разрушении гражданской инфраструктуры.

Ранее глава СКР Бастрыкин сообщил о возбуждении 150 дел о фейках про ВС России и 16 приговорах.