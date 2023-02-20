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09:29, 20 февраля 2023Силовые структуры

Бастрыкин раскрыл число возбужденных дел о дискредитации армии

Глава СКР Бастрыкин сообщил о возбуждении 150 дел о фейках про ВС России и 16 приговорах

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил более 150 уголовных дел о распространении фейков про российскую армию, вынесено уже 16 приговоров. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, за высказывания, которые дискредитируют Вооруженные силы (ВС) России, к уголовной ответственности привлечены 136 человек. Из них 53 уголовных дела завершены и направлены в суд.

Бастрыкина отметил суровость наказания за дискредитацию армии, однако «такой подход продиктован временем», так как граждане недооценивают общественную опасность подобных деяний. Недостоверная информация вредит интересам государства, указал он.

19 февраля председатель СКР рассказал, что представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрубают головы погибшим наемникам, чтобы их не смогли опознать, и таким образом скрывают их данные. Несколько таких тел были обнаружены в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По записям в мобильных телефонах удалось установить, что они принадлежат польским наемникам.

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Любовь Ширижик
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