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14:43, 7 марта 2023Россия

Минобороны России определило порядок зачисления в добровольцы

Минобороны России определило порядок поступления жителей страны в добровольцы

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Минобороны России определило порядок, согласно которому жители страны будут зачисляться в добровольческие формирования. Соответствующий документ, подписанный главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу, опубликован на интернет-портале правовой информации.

Приказ главы Минобороны определяет порядок поступления добровольцев в отряды, пребывание их в формированиях и исключения из них, а также требования к добровольцам и порядок заключения контракта.

Из документа следует, что сотрудникам военкомата рекомендуется при отборе добровольцев обращать внимание на тех, кто прошел военную службу и имеет военно-учетную специальность. Отмечается, что кандидат должен подходить по физическому и психологическому здоровью, а его мотивация поступления в формирования будет оценена в военкомате.

Дополнительная подготовка добровольцев будет вестись не менее 10 суток, говорится в приказе. Там подчеркивается, что заключившему контракт россиянину будет выдано специальное удостоверение.

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Анастасия Шейкина
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