Силовые структуры
Два сотрудника полиции получили взятку от водителя за несоставление протокола
Под Саратовом двух инспекторов ДПС заподозрили во взятке от водителя на 12 тысяч рублей
В Саратовской области двух полицейских заподозрили в коррупции. Об этом во вторник, 7 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, 3 марта инспекторы ДПС остановили на дороге в Советском районе машину. За вознаграждение они согласились не составлять протокол об административном правонарушении и не привлекать водителя к административной ответственности. Правоохранители получили 12 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.
Ранее стало известно, что в Забайкальском крае полковника полиции посадили за взятку квартирой.