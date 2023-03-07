Два сотрудника полиции получили взятку от водителя за несоставление протокола

Под Саратовом двух инспекторов ДПС заподозрили во взятке от водителя на 12 тысяч рублей

В Саратовской области двух полицейских заподозрили в коррупции. Об этом во вторник, 7 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 3 марта инспекторы ДПС остановили на дороге в Советском районе машину. За вознаграждение они согласились не составлять протокол об административном правонарушении и не привлекать водителя к административной ответственности. Правоохранители получили 12 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае полковника полиции посадили за взятку квартирой.