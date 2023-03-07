Решение военного командования Украины разозлило американского ветерана

Ветерана ВС США Дрейвена разозлило решение отправить раненых военных Украины в бой

Ветерана Вооруженных сил (ВС) США Ноктиса Дрейвена разозлило решение военного командования Украины отправить больных и раненых солдат в бой. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Бывший военный отреагировал на видео, на котором украинские военные жалуются на решение командования.

«Никто из них больше не хочет воевать. (…) Я не знаю, может быть, это потому, что когда-то я тоже был военным, но я чувствую, как у меня кровь закипает в жилах, я не могу выразить словами, как я зол», — сказал американец.

По мнению Дрейвена, в нынешней ситуации людей, записавших видео, может спасти только Россия. При этом Украина и страны Запада, на его взгляд, без колебаний готовы отправить солдат на убой.

Ранее сообщалось, что Киев принял решение продолжить оборону Артемовска (украинское название — Бахмут). Однако незадолго до этого стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный предлагал подумать об отступлении из города по тактическим соображениям.