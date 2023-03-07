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13:51, 7 марта 2023Мир

В ООН оценили экономический ущерб от землетрясения в Турции

Постпред ООН Винтон: ущерб от землетрясения в Турции превысит 100 миллиардов долларов
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Umit Bektas / Reuters

Экономический ущерб от землетрясения в Турции превысит 100 миллиардов долларов, заявила постоянный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон. Ее цитирует РИА Новости.

«Уже сейчас ясно, что ущерб составит более 100 миллиардов долларов», — сказала она, добавив, что оценка все еще продолжается, а озвученные цифры касаются только экономического ущерба на территории Турции.

Ранее аналитики Всемирного банка подсчитали, что землетрясения в Турции нанесли стране ущерб в 34,2 миллиарда долларов. При этом на восстановление инфраструктуры и обеспечение граждан жильем потребуется вдвое больше.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля. Эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Подземные толчки стали самыми мощными в Турции за последние 84 года. В результате погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.

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Глеб Бажуткин
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