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12:38, 7 марта 2023Бывший СССР

Президент Эстонии отказался утвердить снос советских памятников

Президент Эстонии Карис отказался утвердить поправки в законе о сносе советских памятников

Фото: David W Cerny

Президент Эстонии Алар Карис отказался утвердить поправки к законам о применении Строительного кодекса, о планировании и о государственном имуществе, которые упрощают процедуру сноса советских памятников. Об этом сообщила канцелярия эстонского главы.

«Согласно пояснительной записке, целью закона является запрещение и удаление из публичного пространства объектов, нарушающих правосознание общества или представляющих угрозу безопасности Эстонии», — заявил президент. Карис назвал это правомерной целью, но отметил, что запрещенные объекты определяются в законе выражением, которому невозможно придать однозначного толкования.

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Кристина Есикова
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