Президент Эстонии отказался утвердить снос советских памятников

Президент Эстонии Карис отказался утвердить поправки в законе о сносе советских памятников

Президент Эстонии Алар Карис отказался утвердить поправки к законам о применении Строительного кодекса, о планировании и о государственном имуществе, которые упрощают процедуру сноса советских памятников. Об этом сообщила канцелярия эстонского главы.

«Согласно пояснительной записке, целью закона является запрещение и удаление из публичного пространства объектов, нарушающих правосознание общества или представляющих угрозу безопасности Эстонии», — заявил президент. Карис назвал это правомерной целью, но отметил, что запрещенные объекты определяются в законе выражением, которому невозможно придать однозначного толкования.