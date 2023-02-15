В Эстонии уточнили основания для снова советских памятников

Парламент Эстонии: публично экспонируемый монумент не должен разжигать ненависть

Парламент Эстонии принял поправки к строительному кодексу и закону о государственном имуществе, уточняющие основания для демонтажа из публичного пространства советских памятников. Об этом сообщается на сайте законодательного органа балтийской республики.

«В соответствии с поправками, публично видимая деталь здания, а также публично экспонируемый монумент, скульптура, памятник и тому подобное сооружение, не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечества или военное преступление», — говорится в сообщении.

Уточняется, что объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу. При этом поправки устанавливают право властей Эстонии сносить объекты, которые не соответствуют требованиям.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии потратит более 900 тысяч евро на демонтаж и перенос советских военных памятников.