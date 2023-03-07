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17:10, 7 марта 2023Бывший СССР

На Украине одобрили выход из соглашения с Россией о пограничном контроле

Правительство Украины одобрило выход из соглашения с Россией в сфере пограничного контроля

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кабинет министров Украины одобрил выход республики из соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере пограничного контроля. О том, что власти разработали соответствующий законопроект, сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Одобрен проект закона "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе"», — заявил он.

Ранее Мельничук рассказал, что Киев намерен выйти из соглашения о государственной помощи семьям военных, погибших в Афганистане и других странах, в которых проходили боевые действия. Документ был подписан в Москве 24 сентября 1993 года. 28 февраля украинские власти приняли решение о выходе республики из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества — с Россией, Белоруссией, а также в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

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Кристина Есикова
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