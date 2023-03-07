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20:17, 7 марта 2023Ценности

Девушка сделала популярную женскую процедуру и рассмеялась на камеру

Блогерша Элли самостоятельно сделала ламинирование бровей и рассмеялась на камеру

Кадр: @allylong77

Блогерша Элли (фамилия неизвестна) самостоятельно сделала популярную женскую процедуру в домашних условиях и рассмеялась на камеру. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, инфлюэнсерша с никнеймом allylong77 рассказала, что решила сделать ламинирование бровей (временная химическая завивка волосков бровей — прим. «Ленты.ру»). «Я только что заламинировала и подкрасила их. И я знаю, что они должны становиться светлее, но не в моем случае, видимо», — заявила юзерша, прикрыв волоски руками.

Затем героиня публикации продемонстрировала результат проведенной процедуры. В размещенной ролике видно, что брови девушки выглядят чересчур темными и неестественными по форме. «О, мой Бог!» — воскликнула она и не смогла сдержать смех.

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Подписчики не оценили внешний вид и поступок Элли, о чем написали в комментариях под постом. «Я практикующий косметолог, и это неправильный способ ламинирования и окрашивания бровей», «Они точно не должны так выглядеть», «Думаю, в таком виде вам даже не стоит появляться в обществе», — высказались они.

Ранее в марте блогерша Андреа (фамилия неизвестна) решила самостоятельно сделать пилинг в домашних условиях и показала подписчикам ожоги на лице. На размещенных кадрах юзерша предстала с многочисленными покраснениями и корками в области подбородка, лба и щек. Помимо этого, в опубликованном ролике видно, что у героини публикации отстает верхний слой кожи.

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Екатерина Ештокина
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