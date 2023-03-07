В Германии рассказали о ходе расследования диверсии на «Северных потоках»

Правительство Германии приняло к сведению материал NYT о диверсии на «Северных потоках»

Правительство ФРГ приняло к сведению материал The New York Times (NYT) о диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», пишет Reuters.

При этом собственное расследование Германии пока не дало результатов. «Федеральная прокуратура расследует это дело с начала октября 2022 года. Таким образом, она обладает суверенитетом над этой процедурой», — сказано в сообщении.

Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила, что официальные лица США считают, что за диверсией на «Северных потоках» стоят поддерживаемые Украиной силы, так как они имеют наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на российские газопроводы.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на газопроводах.