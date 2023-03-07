Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:24, 7 марта 2023Мир

В Германии рассказали о ходе расследования диверсии на «Северных потоках»

Правительство Германии приняло к сведению материал NYT о диверсии на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Правительство ФРГ приняло к сведению материал The New York Times (NYT) о диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», пишет Reuters.

При этом собственное расследование Германии пока не дало результатов. «Федеральная прокуратура расследует это дело с начала октября 2022 года. Таким образом, она обладает суверенитетом над этой процедурой», — сказано в сообщении.

Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила, что официальные лица США считают, что за диверсией на «Северных потоках» стоят поддерживаемые Украиной силы, так как они имеют наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на российские газопроводы.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на газопроводах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Белом доме отреагировали на данные о роли Киева во взрывах «Северных потоков»
Врач объяснила механизм вредного воздействия алкоголя на мозг
Подругу отравившегося мухоморами российского депутата решила допросить полиция
Московская пенсионерка выбросила в окно сотни тысяч рублей
В Германии рассказали о ходе расследования диверсии на «Северных потоках»
Сергей Безруков бросил вызов подписчикам на 8 Марта
У блогерши Lerchek нашли жилье более чем на 1 миллиард рублей
Ударивший полицейского кулаком по лицу россиянин стал фигурантом дела
Доказана связь ощущения времени с сердцебиением
Девушка сделала популярную женскую процедуру и рассмеялась на камеру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.