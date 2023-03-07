ФСБ депортировала из России собиравшегося воевать за Украину иностранца

ФСБ выслала из России приезжего из Средней Азии за намерение воевать на стороне Украины

Сотрудники ФСБ депортировали из России иностранного гражданина, собиравшегося воевать на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в управлении ведомства по Москве и области.

Перед этим приезжему из Средней Азии, проживавшему в столичном регионе, было объявлено официальное предупреждение за недопустимость наемничества. Ему пообещали плату за это в интернете. В прошлом мужчина проходил срочную службу в должности стрелка мотострелковой бригады министерства обороны среднеазиатской республики.

ФСБ запретила иностранцу въезд в Россию.

5 декабря 2022 года ФСБ вынесла предупреждение гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике о недопустимости действий, предусмотренных статьей 276 Уголовного кодекса России о шпионаже. Иностранец имеет статус обвиняемого по уголовному делу о распространении фейковой информации о спецоперации на Украине. Он дал признательные показания.