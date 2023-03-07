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10:22, 7 марта 2023Силовые структуры

ФСБ депортировала из России собиравшегося воевать за Украину иностранца

ФСБ выслала из России приезжего из Средней Азии за намерение воевать на стороне Украины

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ депортировали из России иностранного гражданина, собиравшегося воевать на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в управлении ведомства по Москве и области.

Перед этим приезжему из Средней Азии, проживавшему в столичном регионе, было объявлено официальное предупреждение за недопустимость наемничества. Ему пообещали плату за это в интернете. В прошлом мужчина проходил срочную службу в должности стрелка мотострелковой бригады министерства обороны среднеазиатской республики.

ФСБ запретила иностранцу въезд в Россию.

5 декабря 2022 года ФСБ вынесла предупреждение гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике о недопустимости действий, предусмотренных статьей 276 Уголовного кодекса России о шпионаже. Иностранец имеет статус обвиняемого по уголовному делу о распространении фейковой информации о спецоперации на Украине. Он дал признательные показания.

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Любовь Ширижик
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