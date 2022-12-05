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16:17, 5 декабря 2022Силовые структуры

ФСБ России вынесла предупреждение гражданину Колумбии о недопустимости шпионажа

ФСБ предупредила гражданина Колумбии о недопустимости действий по статье о шпионаже

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ вынесла предупреждение гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике о недопустимости действий, предусмотренных статьей 276 Уголовного кодекса России о шпионаже. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Иностранец имеет статус обвиняемого по уголовному делу о распространении фейковой информации о спецоперации на Украине. Он дал признательные показания.

Ранее 5 декабря Следственный комитет России сообщил о завершении расследования дела колумбийца. Специалисты изучили его переписку с другими фигурантами и выяснили, что они работали на американскую организацию Digital Humanity, связанную с Агентством США по международному развитию. Группировка имитировала вмешательство Москвы в выборы президента США в 2020 году.

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Любовь Ширижик
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