СК вышел на след распространителей фейков о вмешательстве России в выборы в США

СК вышел на след распространителей фейков о вмешательстве РФ в выборы в США в 2020 году

Следственный комитет (СК) в ходе расследования дела в отношении гражданина Колумбии, распространявшего фейки о спецоперации России на Украине, вышел на след группировки, имитировавшей вмешательство Москвы в выборы президента США в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об уголовном деле против Хиральдо Сарая Альберто Энрике. По данным следствия, в марте текущего года он разместил в торговом центре Москвы мобильные устройства, с которых абонентам российских операторов отправлялись ложные сообщения о действиях войск страны.

Специалисты изучили переписку колумбийца с другими фигурантами дела. Выяснилось, что они работали на американскую организацию Digital Humanity, связанную с Агентством США по международному развитию. Других фигурантов дела объявили в розыск.

«В ходе расследования получены данные об использовании этой же группой лиц аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США в 2020 году и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании», — сообщили в СК.

Ведомство передало эти данные для оценки на предмет наличия в них признаков составов преступлений, посягающих на безопасность России.

Ранее сообщалось, что СК предъявил колумбийцу Хиральдо Сараю Альберто Энрике обвинение в рассылке фейков о действиях российской армии. Его заключили под стражу до 8 июня.

