В Москве колумбийца обвинили в распространении фейков о российской армии

СКР задержал в Москве гражданина Колумбии за распространение фейков о Вооруженных силах

В Москве задержан гражданин Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике по обвинению в распространении фейков о российской армии. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда столицы Екатерина Буравцова.

По ее словам, суд намерен рассмотреть ходатайство следователя об избрании меры пресечения иностранцу. Ему вменяется преступление, предусмотренное статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Колумбиец, по данным следствия, в составе группы распространял фейки в соцсетях. Его сообщников устанавливают следователи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

