Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:52, 7 марта 2023Силовые структуры

ФСБ накрыла 23 подпольных мастерских по изготовлению оружия в 27 регионах

ФСБ пресекла деятельность 23 подпольных мастерских по изготовлению оружия в 27 регионах РФ

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 23 подпольных мастерских, где занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов. О этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

Совместная спецоперация ФСБ, МВД и Росгвардии проводилась в 27 регионах страны. Задержаны 59 человек, причастных к переделки гражданского оружия в боевое.

Из незаконного оборота изъяты 118 единиц огнестрельного оружия, среди них пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины и ружья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о попытке ВСУ предотвратить полное окружение Артемовска
Мужчины в России стали чаще выбирать «типично женские» профессии
Огромная очередь у цветочного рынка в Москве попала на видео
Под Донецком испытали противодронное оружие «Гарпия»
Китай предостерег США от конфронтации и напомнил о событиях на Украине
Аврил Лавин подтвердила отношения с рэпером Tyga
ФСБ накрыла 23 подпольных мастерских по изготовлению оружия в 27 регионах
Пятилетний россиянин выпал из окна многоэтажки и выжил
Власти Севастополя опровергли информацию о взрыве в районе аэродрома
Из российского детдома пропали два подростка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.