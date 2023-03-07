ФСБ накрыла 23 подпольных мастерских по изготовлению оружия в 27 регионах

ФСБ пресекла деятельность 23 подпольных мастерских по изготовлению оружия в 27 регионах РФ

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 23 подпольных мастерских, где занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов. О этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

Совместная спецоперация ФСБ, МВД и Росгвардии проводилась в 27 регионах страны. Задержаны 59 человек, причастных к переделки гражданского оружия в боевое.

Из незаконного оборота изъяты 118 единиц огнестрельного оружия, среди них пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины и ружья.