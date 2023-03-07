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10:56, 7 марта 2023Силовые структуры

Изъятое ФСБ нелегальное оружие из подпольных мастерских попало на видео

ФСБ показала видео спецоперации против подпольных оружейников в 27 регионах России
Начало событий в новости ФСБ накрыла 23 подпольных мастерских по изготовлению оружия в 27 регионах

ФСБ показала видео спецоперации по пресечению деятельности подпольных оружейников, которая была проведена в 27 регионах России. Запись опубликовал «Коммерсантъ».

На кадрах видно изъятое оружие, а также задержание подозреваемых.

Ранее 7 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ накрыли 23 подпольных мастерских, где занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов. В 27 регионах задержаны 59 человек, которые причастны к переделке гражданского оружия в боевое.

Из незаконного оборота изъяты 118 единиц огнестрельного оружия, среди них пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины и ружья. Кроме того, правоохранители нашли у задержанных два подствольных гранатомета, 17 артснарядов и мин, гранаты, взрывчатку и патроны.

Любовь Ширижик
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