Изъятое ФСБ нелегальное оружие из подпольных мастерских попало на видео

ФСБ показала видео спецоперации против подпольных оружейников в 27 регионах России

ФСБ накрыла 23 подпольных мастерских по изготовлению оружия в 27 регионах

Начало событий в новости ФСБ накрыла 23 подпольных мастерских по изготовлению оружия в 27 регионах

ФСБ показала видео спецоперации по пресечению деятельности подпольных оружейников, которая была проведена в 27 регионах России. Запись опубликовал «Коммерсантъ».

На кадрах видно изъятое оружие, а также задержание подозреваемых.

Ранее 7 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ накрыли 23 подпольных мастерских, где занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов. В 27 регионах задержаны 59 человек, которые причастны к переделке гражданского оружия в боевое.

Из незаконного оборота изъяты 118 единиц огнестрельного оружия, среди них пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины и ружья. Кроме того, правоохранители нашли у задержанных два подствольных гранатомета, 17 артснарядов и мин, гранаты, взрывчатку и патроны.